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Реаниматолог в Карелии: «Мы хотим перевести пациента в терапию, а он через полчаса оказывается на ИВЛ»

Новости. Общество
14:29, 15 Октября 2021
фото: © goldenmost.ru

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Заведующая отделением ИТАР госпиталя ветеранов войн Петрозаводска Ольга Гвачлиани  рассказала о больных коронавирусом, которых не спасти.

«С начала октября мы видим, что жертвами инфекции чаще становятся молодые люди. Раньше у нас не было такого количества крайне тяжелых больных в возрасте 40-45-50 лет. У них может параллельно течь и инфаркт, и инсульт, и пневмоторакс (формирование газа в грудной клетке). Страшно, что сейчас любой пациент, который находится у нас в отделении, может стать таким тяжелым. Ситуация за 5 минут может измениться до неузнаваемости. Бывает, что мы хотим перевести человека в терапию, а он через пол часа оказывается на искусственной вентиляции легких. Иногда в течение недели люди доходят до И. Л. Такого прогрессирования заболевания мы раньше не видели», — рассказала Ольга Гвачлиани.

Заведующая отделением ИТАР госпиталя ветеранов войн Петрозаводска призналась, что при патологии COVID-19, если пациенты оказываются на искусственной вентиляции легких, снять с аппарата удается единицы.

«Те, кого спасали, причиной попадания под ИВЛ было в основном не стопроцентное повреждение легких. Когда ковидный больной длительное время находится на искусственной вентиляции легких, присоединяются другие осложнения. Прогноз по таким пациентам редко бывает положительным», — сказала анестезиолог-реаниматолог.

Подробнее о четвертой волне коронавируса и работе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске читайте в интервью с Ольгой Гвачлиани.

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