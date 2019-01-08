"Мы не хотим как в Магнитогорске"

Жительница Петрозаводска Светлана Федосова напомнила про общежитие с аварийными помещениями на Ключевой.

Как пишет Федосова на канале "Народные новости", всем известен злосчастный дом №28 на улице Судостроительной, который построен в 1978 году. Раньше в нем выдавались комнаты для проживания сотрудников Судостроительного и Станкостроительного заводов.

По данным канала, печальную славу этот дом приобрёл не только благодаря грибкам и плесени, которыми он щедро украшен снаружи и изнутри - на каждом свободном квадратном сантиметре жилого пространства. В 2018 году дом горел из-за замыкания проводки. В общежитии проживают около 300 человек, из которых меньше половины владельцев квартир. Из-за опасения за свою жизнь, проблем со здоровьем (астмы) и наличия среди жильцов наркоманов и алкоголиков, многие жильцы переехали.

"В нашем доме, со времени постройки не было ни одного капитального ремонта. Все управляющих компании как одна говорили, о том, что: "капитальный ремонт будет, но не сейчас, не хватает денег в бюджете!". За 40 лет в доме ничего не было поменяно! Протекающие с верхних этажей стояки, срезанные батареи, постоянная влажность и запах гнили - это еще далеко не вся гордость нашего родного дома. Управляющие компании даже не находят деньги на уборку помещений общего пользования – лестничных клеток, фойе и придомовых территорий", - отмечает автор.

Местные активисты уже обили до дыр пороги управляющих компаний, полиции и мэрии.

"Сейчас мы проиграли суд, т.к. мэрия Петрозаводска не согласна с мнением независимой экспертизы, о том, что дом аварийный. Вынесен абсурдный вердикт: "Дом не аварийный. В нём аварийны только помещения!". При это в расчёт не берутся сгнивающие от постоянной влажности стены, наличие дыр в перекрытиях, проседающий каркас здания", - рассказала Светлана Федосова.

"Мы надеемся, что нас расселят раньше, чем наши родные стены раздавят нас. Нам не нужны слезы и памятники, как безропотным жертвам, которые молчаливо не боролись с коррумпированными чиновниками, не обращающими внимания на наши крики о помощи. Нам не нужны посмертные деньги за гибель родных, как это произошло в результате обрушения дома в Магнитогорске", - добавила жительница Петрозаводска.