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Новости. Общество
14:37, 08 Января 2019

"Мы не хотим как в Магнитогорске"

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Жительница Петрозаводска Светлана Федосова напомнила про общежитие с аварийными помещениями на Ключевой.

Как пишет Федосова на канале "Народные новости", всем известен злосчастный дом №28 на улице Судостроительной, который построен в 1978 году. Раньше в нем выдавались комнаты для проживания сотрудников Судостроительного и Станкостроительного заводов.

По данным канала, печальную славу этот дом приобрёл не только благодаря грибкам и плесени, которыми он щедро украшен снаружи и изнутри - на каждом свободном квадратном сантиметре жилого пространства. В 2018 году дом горел из-за замыкания проводки. В общежитии проживают около 300 человек, из которых меньше половины владельцев квартир. Из-за опасения за свою жизнь, проблем со здоровьем (астмы) и наличия среди жильцов наркоманов и алкоголиков, многие жильцы переехали.

"В нашем доме, со времени постройки не было ни одного капитального ремонта. Все управляющих компании как одна говорили, о том, что: "капитальный ремонт будет, но не сейчас, не хватает денег в бюджете!". За 40 лет в доме ничего не было поменяно! Протекающие с верхних этажей стояки, срезанные батареи, постоянная влажность и запах гнили - это еще далеко не вся гордость нашего родного дома. Управляющие компании даже не находят деньги на уборку помещений общего пользования – лестничных клеток, фойе и придомовых территорий", - отмечает автор.

Местные активисты уже обили до дыр пороги управляющих компаний, полиции и мэрии.

"Сейчас мы проиграли суд, т.к. мэрия Петрозаводска не согласна с мнением независимой экспертизы, о том, что дом аварийный. Вынесен абсурдный вердикт: "Дом не аварийный. В нём аварийны только помещения!". При это в расчёт не берутся сгнивающие от постоянной влажности стены, наличие дыр в перекрытиях, проседающий каркас здания", - рассказала Светлана Федосова.

"Мы надеемся, что нас расселят раньше, чем наши родные стены раздавят нас. Нам не нужны слезы и памятники, как безропотным жертвам, которые молчаливо не боролись с коррумпированными чиновниками, не обращающими внимания на наши крики о помощи. Нам не нужны посмертные деньги за гибель родных, как это произошло в результате обрушения дома в Магнитогорске", - добавила жительница Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-08 15:06:41
Началось очередное нытье. Что значит "В нашем доме" ? Это всего лишь общежитие, предназначенное для временного проживания работников завода и не более того. Очередная либерастная песня на тему общаги на ул.Володарского.
Изя
2019-01-08 14:52:35
"Мы не хотим как в Магнитогорске"
Мы хотим как в Париже !
Гость
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