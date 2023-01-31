«Мы не прислуга»: сотрудницы салона красоты в Петрозаводске рассказали о своей работе и вкусах клиентов

Специалисты бьюти-индустрии из столицы Карелии посетовали на неуважительное отношение к своему труду со стороны клиентов.

Студии красоты в столице Карелии растут как грибы после дождя. Конкуренция зачастую не мешает специалистам бьюти-сферы иметь свою базу клиентов. О секретах бизнеса «Столице на Онего» рассказала основательница и арт-директор одной из петрозаводский студий Марина. Свой маникюрный кабинет на дому она превратила в многопрофильную бьюти-студию, где делают маникюр, педикюр и брови. Сама Марина продолжает работать здесь мастером маникюра.

«Если мне не нравится идея дизайна, я так и говорю: „Смотреться не будет“. Но если человеку что-то очень хочется, то сделаю. Например, я очень не люблю рисовать вензеля, но клиенты иногда просят, и я рисую. Всякие ситуации и запросы бывают. Все равно главное — это порадовать клиента! Больше, чем нестильный дизайн меня расстраивает, когда не ценят нашу работу. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Стараемся предвосхищать все желания клиентов. Но некоторые хотят быть королями, чтобы мы были их прислугой. А мы не прислуга. У нас личности приходят к личностям, и, если человек не уважает эту историю, нам с ним не по пути», — рассказала Марина.

Кто сегодня пользуется услугами салонов красоты и как там обстоят дела с безопасностью, читайте в материале «Мы не прислуга».