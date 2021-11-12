«Мы не сошли с ума, мы нормальные симпатичные девушки» - откровенный рассказ зооволонтера (ВИДЕО)

В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "Рекс" Александра Сухова рассказала о работе зооволонтеров.

Зоозащита - не совсем профессия, но тоже работа и точно не для слабохарактерных.

Александра Сухова - президент благотворительного фонда помощи бездомным животным "Рекс". Она откровенно рассказала о зоозащите и волонтерах, которые помогают попавшим в беду животным:

«Зооволонтерство – это огромный мир, к которому присоединяется все больше людей. Никто в благотворительном фонде не получает заработную плату. При том, что это огромная нагрузка – временная, физическая, психологическая».