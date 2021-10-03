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Мы не верили»: в маленькой петрозаводской библиотеке неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия

Новости. Культура
14:49, 03 Октября 2021
фото: Лида Панасюк / Столица на Онего

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То, что мастер, чьи работы хранятся в российских и зарубежных музеях, принял предложение библиотеки на Кукковке выставиться в их скромном читальном зале, в учреждении считают почти чудом.

На открытии выставки заведующая библиотекой Татьяна Петрова не скрывала радости:

 - Мы не верили в то, что Бадри Отарович согласится: все-таки помещение не предусмотрено для того, чтобы повесить картины. Освещение, конечно, не то, картин немного (можно вместить). Но, вы знаете, он сразу же согласился. И еще сам все монтировал, помогал нам. Спасибо вам, Бадри Отарович!

 До официального открытия, добавила Татьяна Петрова, выставку посетили уже около 200 человек. Люди звонят в библиотеку, интересуются, сколько она будет работать, боятся пропустить. Все-таки не каждый день выпадает возможность посмотреть картины художника такого уровня, не выезжая за пределы своего микрорайона (библиотека имени Клюева находится на Кукковке).  

Всего экспонируется 10 работ. Большинство раскрывают тему женщины в быту.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

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