Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал о ремонте дорог, который начинается в Петрозаводске, и о том, как городские власти будут контролировать его качество.

"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения, - пояснил Геннадий Боднарчук в интервью "Столице на Онего". - Два года назад мы действительно столкнулись с ситуацией, когда недобросовестные подрядчики сдавали подложные документы по экспертизам качества асфальтобетонного покрытия, и дело даже закончилось вмешательством правоохранительных органов. К сожалению, от этого никто не застрахован. Проблема кроется в несовершенстве законодательства, когда конкурсы выигрывают нечистоплотные фирмы или фирмы, неспособные выполнить условия контракта.

Именно поэтому сейчас мы видим своей первоочередной задачей отслеживать качество ремонта дорог на всех этапах. Считаю, что делать это необходимо комиссионно, с привлечением профессионалов. И здесь большая ответственность ложится не только на специалистов администрации, но и на Петросовет. Контроль будут осуществлять, в том числе, те депутаты, в чьих избирательных округах находятся ремонтируемые улицы. Городские власти будут тщательно контролировать ход ремонта и заключительные мероприятия перед приемкой".

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Петрозаводску выделили 450 миллионов федеральных средств на проведение ремонта городских улиц и установку светофоров. Эта внушительная сумма позволит провести масштабные работы по укладке нового асфальтового покрытия в разных районах карельской столицы, в том числе – отремонтировать дороги и тротуары в центральной части города, где самое интенсивное движение транспорта и высокий износ дорожного полотна.

Подробнее о том, кем и в какие сроки пройдет ремонт, какие улицы будут отремонтированы, читайте здесь.