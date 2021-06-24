На 20 лет рискует лишиться свободы житель Карелии, торговавший наркотиками

Мужчина в Сортавале продал наркотик на 5 тысяч рублей, и теперь его ждет суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2020 года подыскал заказчика через Интернет и продал наркотик массой 3,086 грамм, получив за него пять с половиной тысяч рублей.

При расследовании уголовного дела обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

Указанное преступление относится к категории особо тяжких, за его совершение предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.