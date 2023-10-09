На автовокзале Петрозаводска сообщили о срочных изменениях в расписании

Вечером 11 числа перевозчики отменили один рейс и назначили другой.

Как рассказали в «Карелавтотрансе», 11 октября, в 17.30 отменен рейс № 124 на Суйсарь.



Вместо него назначен автобус № 101 до Лехнаволока. Кроме того, из-за перекрытия понтонного моста с 20.00 11 числа по 06.00 12 октября отменили следующие рейсы:



— № 101 «Петрозаводск — Лехнаволок», отправлением в 19.30 и 21.00;



— № 111 «Петрозаводск — Пиньгуба», отправлением в 18.10.



Напомним, ранее мы сообщили о том, что подрядчик завершил строительство нового здания автовокзала в Петрозаводске.





