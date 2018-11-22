На Беломорканале в Карелии отремонтируют шлюз за 352 млн рублей

В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.

В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".

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