"На бизнес никто не давит, но дышать ему непросто, особенно начинающему"

Предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, как сегодня живется бизнесу в Карелии.

Имя предпринимателя Романа Гольцева известно не только в деловой среде карельской столицы. На его билборды "Эту страну изменят люди не в костюмах" обратил внимание даже заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев во время одного из своих приездов в Петрозаводск. Выступая на совещании по развитию моногородов, высокопоставленный федеральный чиновник увидел в лозунге карельского бизнесмена знак того, что "сегодняшняя экономика республики себя исчерпала".

"Напрямую на бизнес сейчас никто не давит, но действующая политическая система выстроена таким образом, что бизнесу дышать не просто, особенно начинающему, - считает Роман Гольцев. - На деловой климат влияет не столько местная власть, сколько федеральная, и это логично, потому что вертикальная система управления иного варианта и не предусматривает. Меня лично очень радует, что о бизнесе, наконец, заговорили, как о единственном стабильном источнике денег для бюджета и рынке труда для населения. Рано или поздно разговоры перейдут в дела, но говорить, что сегодня у нас хороший климат для бизнеса я бы не стал, хотя бы, потому что в мировых рейтингах мы находимся позади не только ведущих, но и развивающихся стран мира. Лично я против любых преференций кому-либо из здоровых и самостоятельных людей, и бизнесу преференции также не нужны, и нет никакого смысла тратить деньги на бизнес-инкубаторы или промплощадки. Бизнес лучше любого чиновника знает, где ему выгодно, а там, где появляется халява, появляются только "великие комбинаторы". Если говорить про конкретный пример со снижением стоимости электроэнергии для малого бизнеса, то, конечно же, это хорошо, но это какая-то странная преференция, поскольку изначально не понятна система ценообразования. Монополии диктуют цены, и сегодня при всех преференциях стоимость энергии для бизнеса в два раза выше, чем для населения. Ну, теперь радуемся, что не в три. И так во всем".

Подробнее читайте в откровенном интервью предпринимателя "Столице на Онего".