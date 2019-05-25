На благоустройство Березовой аллеи в Петрозаводске потратят более 10 млн рублей

Аукцион на определение подрядной организации, которой предстоит благоустроить Березовую аллею, состоится 10 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Расчетная стоимость работ превысит 10 миллионов рублей. Проект благоустройства аллеи разработан ООО "Инженерный центр "Штрих", специалисты которого представили свои наработки главе Петрозаводска Ирине Мирошник.

В рамках муниципального контракта планируется мощение пешеходных дорожек бетонной брусчаткой трех цветов, устройство газонов, ремонт фонтана, установка скамеек, урн, цветочниц и парковых качелей.

Глава Петрозаводска особо отметила, что скамейки, которые были убраны на период проведения работ, вернутся на Березовую аллею.