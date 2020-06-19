890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту
19.06.2020 17:20
Лесничие в Карелии встали на пути у десятков водителей
19.06.2020 18:00
Росгвардейцы протаранили иномарку в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
19.06.2020 21:24
Появились кадры с места аварии с тремя пострадавшими на повороте в Лучевое-1 (ФОТО)
Сегодня 13:54
В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей 2
Сегодня 11:58
Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче 2
Сегодня 08:46

На Чапаева начали менять ограждения (ФОТО)

Новости. Общество
15:08, 20 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Работы финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ТОР" приступила к замене пешеходных ограждений на улице Чапаева, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время проводится демонтаж существующих конструкций.

В соответствии с муниципальным контрактом будут заменены ограждения общей протяжённостью более 4 километров. Стоимость работ, которые планируется завершить до конца августа, - 4,7 млн рублей.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»