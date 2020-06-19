На Чапаева начали менять ограждения (ФОТО)

Работы финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.
Подрядная организация ООО "ТОР" приступила к замене пешеходных ограждений на улице Чапаева, сообщили в администрации Петрозаводска.
В настоящее время проводится демонтаж существующих конструкций.
В соответствии с муниципальным контрактом будут заменены ограждения общей протяжённостью более 4 километров. Стоимость работ, которые планируется завершить до конца августа, - 4,7 млн рублей.
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, финансируются из регионального бюджета в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.
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