На Чапаева сбит очередной пешеход

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В Петрозаводске водитель сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду 7 ноября в 19.25 в районе дома № 33 по улице Чапаева 26-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.
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