На Чапаева сбит очередной пешеход

В Петрозаводске водитель сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 7 ноября в 19.25 в районе дома № 33 по улице Чапаева 26-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.