На что ушли грантовские деньги, выделенные для реализации проекта по созданию концлагеря в Карелии?

Руководитель фонда Наталья Абрамова попыталась ответить на вопрос журналистов: на что, собственно, ушли грантовские деньги, полученные для реализации проекта по созданию концлагеря в Карелии, если декорации, экспонаты и участок под конструкции достались бесплатно.

На сайте Фонда президентских грантов сообщается, что благотворительному фонду "Открытые возможности" уже перечислено 2,8 млн рублей. При этом фонд безвозмездно получил территорию под "концлагерь" на время реализации проекта. Декорации - те самые вышки и бараки - также достались фонду бесплатно. Экспонаты авторами проекта опять-таки не были приобретены: их подарили горожане и предоставили поисковики. У прессы возник закономерный вопрос, а на что, собственно, ушли грантовские деньги.

Руководитель фонда Наталья Абрамова пояснила, что основной объем полученных средств должен быть направлен на доставку и обслуживание детей, которые будут посещать бесплатные экскурсии по бутафорскому концлагерю. Оплата автобуса, питания и проживания школьников заложена в грант, указала она.

"Основная часть финансовых затрат по проекту – это трансфер, питание. Ну вот если у нас установится хорошая эпидемиологическая ситуация, то это еще проживание. Я думаю, что вы все умеете считать, - и сколько это может стоить. В том числе, оплата работ некоторых специалистов, которые не работают в качестве волонтеров в проекте. Вот эти все затраты мы должны учитывать. И они изначально все просчитываются, учитываются при подаче заявки. И надо отметить, что именно финансовая составляющая любой сметы по проекту – это объект пристального внимания. И поэтому вы должны понимать, что есть отчетность, но это наши взаимоотношения с Фондом президентских грантов", - сказала Абрамова.

Организаторы заявляют, что первая экскурсия школьников в бутафорский концлагерь состоится в ближайшее время: ее конкретная дата не уточняется.

Корреспондент "Столицы на Онего" Александр Гнетнев побывал на открытии бутафорского концлагеря и узнал, какое отношение имеют к нему казаки. Подробнее по теме читайте здесь.