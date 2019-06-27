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Новости. Общество
18:00, 27 Июня 2019
фото: pixabay

На День города Петрозаводска сварят суп из семи видов мяса

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В День города сварят 250 литров карельской солянки, сообщили в администрации Петрозаводска.

По традиции шеф-повар праздника Антон Калинин приготовит в 250-литровом котле коронное блюдо гастрономического фестиваля. В этом году на Онежской набережной будут варить карельскую солянку. Для неё потребуется более 20 килограммов мясных продуктов: 10 кг свинины, 3 кг копчёной колбасы, 3 кг ветчины, 3 кг сосисок, 3кг копчёностей (бекон, буженина, грудинка).

В рецепт также входят 12 банок чёрных маслин, 6 банок зелёных оливок, по 4 кг маринованных и солёных бочковых огурцов, 5 кг репчатого лука, 5 кг картофеля, 4 кг томатной пасты, 2 литра растительного масла. Шеф-повар также использует 2 кг соли, 1,5 кг зелени (укроп, петрушка, лук зеленый), 1 кг лимонов, 10 кг сметаны.

Есть у карельской солянки и секретный ингредиент, который будет открыт в день праздника.

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