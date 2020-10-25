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Подросток в Петрозаводске украл велосипед, оставленный у коттеджа

Новости. Происшествия
16:45, 26 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Петрозаводска обратились три женщины, у которых украли велосипеды, сообщили в МВД по Карелии.

В октябре в полицию Петрозаводска обратилась женщина с заявлением о краже экотранспорта. Велосипед стоимостью 9 тысяч рублей похитили из подъезда многоквартирного дома, оборудованного домофоном. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – ранее имевшего проблемы с законом 35-летнего петрозаводчанина, но к тому моменту похититель уже успел продать велосипед.

Возбуждено уголовное дело.

В полицию Петрозаводска поступило еще одно заявление о краже велосипеда европейской марки стоимостью 35 тысяч рублей. Имущество также хранилось в подъезде новостройки. Оперативники установили личность подозреваемого – 22-летнего горожанина. Похищенное изъято. Расследуется уголовное дело.

Еще у одной жительницы малоэтажного микрорайона украли велосипед у дома. Ущерб был оценен в 8 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли велосипед. Украл его несовершеннолетний петрозаводчанин.

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Комментарии

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однозначно
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Задолбали своим металлоломом подъезды захламлять.
Гость
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