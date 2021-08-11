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На доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделили еще 46 миллиардов рублей

Новости. Экономика
22:30, 12 Августа 2021
фото: © Сергей Юдин / ИА «Республика»

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты российским медикам, которые помогают больным COVID-19.

Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат выплаты до ноября текущего года. Об этом сообщается на сайте кабмина. Об этом написала Лента.ру.

«Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в „красных зонах“, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать», — заявил Мишустин на заседании кабмина 6 августа.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин предложил установить доплаты для медиков, которые работают с коронавирусными больными. С ноября Путин в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

В марте текущего года Счетная палата выявила, что в 2020 году медработникам за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с коронавирусом было недоплачено более 330,6 миллионов рублей.

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