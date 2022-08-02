Правительство России направило более 200 млн рублей на доплаты пенсионерам Карелии

Карелия получила дополнительные средства на региональные выплаты пенсионерам.

Правительство России направило из резервного фонда 211,6 млн рублей бюджету Республики Карелия. Деньги будут направлены на доплаты к пенсии. Об этом информирует Минфин Карелии.

Для софинансирования из бюджета республики будут выделены средства в размере 2,1 млн рублей.

Средства позволят обеспечить выплату региональных социальных доплат к пенсии более 16 тысячам пенсионеров с учетом индексации с 1 июня пенсии, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума на 10%, заявилив в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, которые относятся к определенным категориям населения.