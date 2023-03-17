На дорогах Карелии массово установят видеокамеры в рамках нацпроекта

В этом году на установку систем фото- и видеофиксации на трассах в Карелии потратят 11 млн рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике установят средства фото- и видеофиксации на 11 млн рублей.



В Минтрансе Карелии сообщили, что в прошлом году для профилактики ДТП купили четыре новые передвижные и один стационарный комплекс фотовидеофиксации.



«Новые передвижные комплексы умеют распознавать грузовые автомобили и фиксировать их скорость в соответствии с установленным для них ограничением, а стационарный комплекс, установленный в столице Карелии, может не только фиксировать скорость одновременно на четырех полосах движения, но и определить, когда водитель и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности», - говорится в сообщении министерства.



Всего с начала работы нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике установили 50 передвижных комплексов фотовидеофиксации, 21 стационарный комплекс и 30 имитаторов. Новые передвижные комплексы, прежде всего, используют на федеральных дорогах республики.