На дорогах Карелии появились три новых комплекса фотовидеофиксации

Новые камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, были установлены на трассах Карелии, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Стационарные камеры, определяющие превышение транспортными средствами скоростного режима движения, а также факты выезда на встречную полосу в зоне их контроля, установлены на трассе «Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала).

Устройства также способны по номерам фиксировать транспортные средства, находящиеся в розыске и те, собственники которых нарушают Правила дорожного движения, уклоняясь от уплаты штрафов.

Пока новые комплексы будут работать в тестовом режиме. После введения в эксплуатацию данные с них будут поступать в Центр автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений, и нарушители ПДД будут получать квитанции для оплаты штрафа.

Согласно требованиям стандартов зоны контроля стационарных средств автоматической фотовидеофиксации движения на федеральных автодорогах отмечены соответствующими дорожными знаками и табличками.