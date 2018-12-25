На дорогах Карелии пройдут рейды

С 25 декабря по 8 января сотрудники Госавтоинспекции будут ловить нарушителей ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.

Основное внимание будет уделено нарушениям, которые чаще всего становятся причиной ДТП – несоблюдение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, нарушения водителями, управляющими автотранспортом в состоянии опьянения.

Автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, а также дисциплинированность пеших участников движения.

Мероприятия пройдут на федеральных и региональных автодорогах, в населенных пунктах, в местах массового отдыха граждан.