На дорогах Карелии пройдут рейды

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С 25 декабря по 8 января сотрудники Госавтоинспекции будут ловить нарушителей ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.
Основное внимание будет уделено нарушениям, которые чаще всего становятся причиной ДТП – несоблюдение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, нарушения водителями, управляющими автотранспортом в состоянии опьянения.
Автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, а также дисциплинированность пеших участников движения.
Мероприятия пройдут на федеральных и региональных автодорогах, в населенных пунктах, в местах массового отдыха граждан.
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