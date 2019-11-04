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Новости. Погода
17:00, 04 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

На дорогах Карелии во вторник будет очень скользко

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О погоде на 5 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии во вторник, пятого ноября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем на юге республики небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге днем умеренный. 

Температура воздуха ночью: -5,-10 градусов, по северным районам местами -14,-19 градусов. Днем: -2, -7 градуса, по северным районам до -12 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный ночью слабый, утром и днем умеренный. 

Температура воздуха ночью:  -5, -7 градусов. Днем: -2, -4 градуса.

 

 
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Комментарии

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новый
2019-11-04 18:13:59
Сопляки опять будут ночью дрифтовать на пл .Кирова. Ровно до тех пор, пока своей кастрюлей кого-нибудь насмерть не собьют. Потом начнутся служебные проверки. ГИБДД, я правильно сказал ?
Гость
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