На дорогах Карелии во вторник будет очень скользко

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О погоде на 5 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В районах Карелии во вторник, пятого ноября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем на юге республики небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге днем умеренный.
Температура воздуха ночью: -5,-10 градусов, по северным районам местами -14,-19 градусов. Днем: -2, -7 градуса, по северным районам до -12 градусов.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо- восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.
Температура воздуха ночью: -5, -7 градусов. Днем: -2, -4 градуса.
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