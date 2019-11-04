На дорогах Карелии во вторник будет очень скользко

О погоде на 5 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии во вторник, пятого ноября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем на юге республики небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге днем умеренный.

Температура воздуха ночью: -5,-10 градусов, по северным районам местами -14,-19 градусов. Днем: -2, -7 градуса, по северным районам до -12 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью: -5, -7 градусов. Днем: -2, -4 градуса.