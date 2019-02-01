На дорогах Петрозаводска три дня будут ловить пьяных водителей

В пятницу и выходные дни перед автоинспекторами поставлена задача отстранить от управления автомобилями нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший четверг 31 января в центре столицы водитель отстранен от управления автомобилем инспекторами спецвзвода.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления.