На дорогах в Карелии могут возникнуть трудности из-за фестиваля байкеров

С 12 по 14 июля в городе будет очень много мотоциклистов, сообщили в ГИБДД Кондопоги

Госавтоинспекция Кондопоги обращает внимание автолюбителей на то, что в связи с проведением ежегодного Байк Фестиваля Rock n Road 2019 в период с 12 до 14 июля на дорогах Кондопожского района ожидается большое количество мотоциклистов.



Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила расположения транспортных средств на проезжей части.