На дороге, где двое детей пострадали в ДТП, кромешная тьма (ФОТО)

Водители жалуются на отсутствие фонарей на оживленной дороге в самом населенном районе карельской столицы — ранее там уже случилось ДТП, в котором пострадали двое детей.

Очевидцы прислали в редакцию «Столицы на Онего» фотографии Лососинского шоссе в районе перекрестка с улицей Оборонной на Древлянке. На фотографиях видно, как слабо освещена улица. Особенно это актуально поздней осенью, когда световой день короткий, и большую часть суток дорога погружена во тьму.

Между тем, здесь ежедневно ездят жители двух новых микрорайонов Петрозаводска, а также дачники, направляющиеся в сторону Лососинного и Машезеро. В микрорайоне Древлянка-5 открывается новая школа, которая будет крупнейшей в Карелии. Перекресток Лососинского шоссе и улицы Оборонная обещает стать очень оживленным.

Напомним, ранее на этом перекрестке в снегопад водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, врезался в автобус и травмировал 13-летнего пассажира своей машины.