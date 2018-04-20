На дороге в Лахденпохском районе закрыли движение

В Лахденпохском районе Карелии на 2-10 км автодороги "Ихала-Лумиваара" закрыто движение всех транспортных средств до 2 мая.

Объезд организован по автодороге "Элисенваара - Гос. Граница" от поселка Лумиваара до города Лахденпохья и от города Лахденпохья до поселка Ихала по автодороге А-121 "Сортавала".

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения.