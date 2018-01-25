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Новости. Общество
16:19, 25 Января 2018
фото: мэрия Петрозаводска

На дороги Петрозаводска выведут дополнительную технику для уборки снега

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В связи с сильным снегопадом на уборку дорог и тротуаров выйдет дополнительная техника организации-подрядчика, сообщает мэрия Петрозаводска.

"В настоящее время ведется оплужка снега и снежно-водяной смеси, образующейся в связи с резким переходом температуры в плюсовой диапазон. В ближайшие часы на улицы города будет выведена дополнительная техника организации-подрядчика для более тщательной уборки улично-дорожной сети", - говорит начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По словам специалистов, сильный снегопад прекратится в ближайшие часы, после чего в городе начнется дополнительная очистка улиц и тротуаров.

"Будет задействовано 27 единиц техники – для уборки проезжих частей, межквартальных проездов и тротуаров", - отмечают в мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-01-25 18:51:58
Сильный снегопад снова начался.Завтра с утра мы оценим ваши порывы.Ждите отзывов.
David
2018-01-25 17:26:12
Будет использовано-бу га га! А про прогноз погоды слышали? Да и что толку от ваших убогих тракторов с отвалами да щетками? В час по чайной ложке. Шнековые уборщики надо использовать!
Гость
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