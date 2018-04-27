На Древлянке-8 пройдет большой семейный субботник.

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"Чистый город" приглашает всех 5 мая на уборку территории экорайона.
5 мая с 10.00 часов пройдет большой семейный субботник на Древлянке-8. Будут убирать окружающий лес и семейный парк.
Перчатки и мешки для мусора можно получить в офисе управляющей компании "Новый порядок".
Компания "Чистый Город" также участвует в субботнике и уже закупила уличные вазоны для цветов, которые будут ограждать газоны от проезда автотранспорта по ним.
Просьба: весь мусор складировать в контейнерной площадке.
Приходите поработать всей семьей!
Подробнее об акции здесь.
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