На Древлянке иномарка сбила женщину, врезалась в машину и уехала

В ночь на воскресенье в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода.

Как рассказали в республиканском управлении Госавтоинспекции, инцидент случился у дома 14 по бульвару Интернационалистов в третьем часу ночи.

"Водитель автомобиля Hyundai Grandeur допустил наезд на пешехода – 31-летнюю женщину и стоящий автомобиль Сhevrolet Lanos. В результате ДТП пешеход получила травмы, пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Водитель Hyundai с места ДТП скрылся", - отметили в ГИБДД.

Впоследствии водитель был установлен. Им оказался 55-летний местный житель.

"В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, участником которого он являлся", - заключили в инспекции.

