На Древлянке иномарка сбила женщину, врезалась в машину и уехала

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В ночь на воскресенье в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода.
Как рассказали в республиканском управлении Госавтоинспекции, инцидент случился у дома 14 по бульвару Интернационалистов в третьем часу ночи.
"Водитель автомобиля Hyundai Grandeur допустил наезд на пешехода – 31-летнюю женщину и стоящий автомобиль Сhevrolet Lanos. В результате ДТП пешеход получила травмы, пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Водитель Hyundai с места ДТП скрылся", - отметили в ГИБДД.
Впоследствии водитель был установлен. Им оказался 55-летний местный житель.
"В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, участником которого он являлся", - заключили в инспекции.
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