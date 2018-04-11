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Новости. От читателей
10:32, 11 Апреля 2018

На Древлянке из-за ямы на дороге образовалась километровая "пробка"

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Автомобилисты Петрозаводска каждый день выстраиваются в огромную очередь, чтобы преодолеть дорогу с ямами, ведущую к новостройкам на Древлянке.

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как "из-за ужасных ям на Лососинском шоссе образовалась "пробка" почти 3 км".

"Столько новых домов понастроили, а дорожки не понастроили", - написал в комментарии автор фото.

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Комментарии

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gaudealis
2018-04-11 12:52:25
Хватит ныть, скоро на самокате по "Тропе Ивана Царевича" гонять сможете, не забудьте бабло сдать
User
2018-04-11 12:56:48
gaudealis, за бесплатным валежником? :)
Александр Иванов
2018-04-11 12:13:06
Пустили бы финов делать дороги, так нет, зачем нам нормальные дороги?
кир
2018-04-11 12:45:05
Александр Иванов, финнов не пустим. Они ходили в Петрозаводск в 1941 году.
User
2018-04-11 12:37:55
Александр Иванов, финнов не получится из-за принципиальной разницы в технологиях. Они ведь дороги измеряют в километрах, а у нас в освоенных рублях.
бармалей
2018-04-11 12:10:05
Проблема не в яме, а в идиотах-проектировщиках, разработавших проект микрорайона и не предусмотрев нормального выезда, и идиотах чиновниках, согласовавших этот проект и разрешивших такое строительство..
sherhan2
2018-04-11 11:44:06
Кабинет Боднарчука переместить на месяц в экорайон,чтоб подвеску своего авто ушатывал. И Мирошник туда же,чтоб пешком ходила с натёртыми наждачкой подошвами.
User
2018-04-11 11:39:23
В великой стране всё должно быть великим - и ямы, и пробки! Бу-га-га!
тезка Высоцкого
2018-04-11 11:29:31
нельзя в такой стране как наша
всех идиотов победить
ведь их у нас на всякий случай
на триста лет припасено
Беня
2018-04-11 11:46:04
тезка , абсолютно согласен. Есть только один способ стать счастливым - это добровольно свихнуться, не вступая в бессмысленную и утомительную борьбу с окружающим миром. :)
тезка Высоцкого
2018-04-11 11:28:44
я верю что настанет время
когда веселою толпой
мы будем праздновать победу
над идиотами в стране
Беня
2018-04-11 11:43:06
тезка Высоцкого, не будем, ибо, увы, свихнемся в борьбе :)
кир
2018-04-11 12:47:01
Беня, ты первый, кто обратил внимание на больного "поэта".
тезка Высоцкого
2018-04-11 11:27:07
рассвет встречая в пробках мира
энтузиазма мы полны
на всём пространстве необъятной
страны
Беня
2018-04-11 11:02:14
Вот она транспортная доступность пресловутого экорайона. :)
Я давеча заправлял свой пепелац на соседней бензоколонке, а потом не мог выехать с нее минут 15, хотя пробка была уже почти рассосавшись.
кир
2018-04-11 10:58:58
С кредитными кастрюлями наш человек стал ещё более счастливым.
Беня
2018-04-11 11:32:54
кир, счастье и несчастье владельца "кредитной кастрюли" взаимно обуславливают друг друга, взаимно превращаясь одно в другое.
Врете-с. По бругому не бывает. Диалектический принцип единства противоположностей как и весенний закон сообщающихся сосудов пока никто не отменял :)
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