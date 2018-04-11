На Древлянке из-за ямы на дороге образовалась километровая "пробка"

Автомобилисты Петрозаводска каждый день выстраиваются в огромную очередь, чтобы преодолеть дорогу с ямами, ведущую к новостройкам на Древлянке.

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как "из-за ужасных ям на Лососинском шоссе образовалась "пробка" почти 3 км".

"Столько новых домов понастроили, а дорожки не понастроили", - написал в комментарии автор фото.