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Новости. Общество
14:58, 05 Апреля 2018

На Древлянке не хватает врачей – заявила министр здравоохранения Карелии

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Минздрав Карелии сообщил о том, что Древлянка испытывает дефицит медицинских работников.

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец во время своего выступления на заседание коллегии Минздрава заявила о нехватке медиков на Древлянке. Ситуацию министр объяснила постоянным расширением спального района.

"Все мы знаем, что Древлянка катастрофически быстро растет. И не хватает уже докторов, которые бы обслуживали как детское население, так и взрослое население",- заявила Марина Швец.

Что власти будут делать в этой ситуации, как решать проблему с нехваткой врачей на Древлянке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-05 15:30:26
Тьфу , и комментировать этот бред не хочется.
кир
2018-04-05 15:24:23
Зачем растет северный город? Зачем сделали Медицинский институт, вместо факультета? Бездари во всех сферах управления.
Мизантроп
2018-04-05 15:11:55
«Все мы знаем, что Древлянка катастрофически быстро растет. И не хватает уже докторов..", В этой связи власти республики планируют достроить заброшенное здание больницы на Древлянке."
Чтобы еще больше не хватало? У этой бабы каша в голове?!...
Мизантроп
2018-04-05 15:04:35
Дебилы, у вас целый факультет в городе на гора выдает ху...у тучу специалистов.
Гость
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