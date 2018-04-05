На Древлянке не хватает врачей – заявила министр здравоохранения Карелии

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Минздрав Карелии сообщил о том, что Древлянка испытывает дефицит медицинских работников.
Министр здравоохранения Карелии Марина Швец во время своего выступления на заседание коллегии Минздрава заявила о нехватке медиков на Древлянке. Ситуацию министр объяснила постоянным расширением спального района.
"Все мы знаем, что Древлянка катастрофически быстро растет. И не хватает уже докторов, которые бы обслуживали как детское население, так и взрослое население",- заявила Марина Швец.
Что власти будут делать в этой ситуации, как решать проблему с нехваткой врачей на Древлянке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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