На Древлянке не хватает врачей – заявила министр здравоохранения Карелии

Минздрав Карелии сообщил о том, что Древлянка испытывает дефицит медицинских работников.

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец во время своего выступления на заседание коллегии Минздрава заявила о нехватке медиков на Древлянке. Ситуацию министр объяснила постоянным расширением спального района.

"Все мы знаем, что Древлянка катастрофически быстро растет. И не хватает уже докторов, которые бы обслуживали как детское население, так и взрослое население",- заявила Марина Швец.

Что власти будут делать в этой ситуации, как решать проблему с нехваткой врачей на Древлянке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".