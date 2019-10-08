На Древлянке появится новый жилой комплекс

Строительная компания "КСМ" объявила о старте продаж квартир в новом жилом комплексе "Мелодия леса".

ЖК "Мелодия леса" расположился в эко-районе Петрозаводска – Древлянка-7, а название своё получил благодаря редким для современного города особенностям - чистый воздух, шум деревьев и пение птиц по утрам. Древлянка-7 – новый микрорайон города, но здесь уже есть всё для комфортной жизни: магазины, салоны красоты, аптека, остановка городского общественного транспорта, откуда выезжают автобусы № 1, 12, 19. В этом году начал работу новый детский сад "Гармония" на 300 мест для малышей в возрасте от 1 года, а в сентябре 2021 года откроет свои двери новая современная школа на 1350 мест, она расположится в соседней Древлянке-6.

В скором будущем в микрорайоне появится собственная универсальная открытая спортплощадка с уличными тренажёрами и полем для активных игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Зимой площадку можно будет использовать как каток. На территории микрорайона выделен участок под строительство универсального спортивного зала в рамках реализации программы по строительству ФОКов.

Одна из самых популярных локаций и своеобразная изюминка микрорайона – Новодревлянский сквер. В нем обустроены пешеходные дорожки и мостики через ручьи, при этом территория сохранена в максимально естественном виде. Здесь приятно прогуливаться с детьми, удобно заниматься скандинавской ходьбой и совершать пробежки. А для тех, кто предпочитает лыжные прогулки, неоспоримым преимуществом жилого комплекса станет наличие в 200 метрах городской лыжной трассы "Фонтаны" протяженностью 11 километров.

Строительство жилого комплекса ведется из трехслойных железобетонных сэндвич-панелей, здания, построенные по данной технологии, имеют высокий (А+) и очень высокий (А++) классы энергоэффективности. Это означает, что дома в процессе эксплуатации расходуют мало тепла, а значит требуют меньше энергозатрат на отопление, что положительно отражается на коммунальных платежах.

Отопление и горячее водоснабжение жилого комплекса будет производиться за счет природного газа с использованием крышных газовых котельных. Круглый год в квартирах будет горячая вода и теплоснабжение.

Для нового ЖК разработаны функциональные планировочные решения – широкие коридоры, вместительные гардеробные, гостевые санузлы в больших квартирах, просторные балконы. Высота потолков во всех помещениях составит 2,7 м., а окон – 1,76 м. На нижних этажах во многих домах спроектированы кладовые.

Строительство первого объекта в жилом комплексе уже началось (дом №31 на схеме), и это принципиально новый вид жилых домов с особой концепцией "двор без машин". Внутри дома – приватная закрытая территория для его жителей, где будут расположены зоны отдыха, детские площадки, зеленые насаждения. Наземный паркинг будет оборудован по периметру дома.

Квартиры передаются с подготовкой под чистовую отделку, но возможен заказ качественной отделки "под ключ" от застройщика. В этом случае стоимость отделки будет включена в конечную стоимость квартиры, а это значит, что расходы на ремонт могут стать частью ипотечного платежа, не ударяя по семейному бюджету.

Застройщик успешно работает по системе эскроу-счетов, в соответствии с новым законодательством. Этот факт гарантирует 100%-ую защиту вложенных средств дольщика, т.к. застройщик может получить деньги за квартиру только после ввода дома. Действует программа "Trade-In" в рамках которой квартира, имеющаяся в собственности клиента, принимается в зачет новой. Ипотека с гос.поддержкой для семей позволит приобрести квартиру с процентной ставкой всего 4.5%.

Подобрать квартиру в ЖК "Мелодия леса" вам помогут в отделе продаж: (8142) 332-700, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д.9.

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