На Древлянке сегодня срежут асфальт - ищите пути объезда

В Петрозаводске на Древлянке 25 мая начнется ремонт участка дороги на пересечении Лососинского шоссе и Скандинавского проезда.

Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о начале ремонтных работ на Древлянке.

В период с 10 до 12 часов 25 мая организация-подрядчик будет производить фрезеровку асфальтобетонного покрытия в районе пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда. Планируется удаление 125 квадратных метров поврежденных фрагментов дорожного полотна.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что во время работы дорожно-ремонтной техники автомобильное движение по этому участку может быть затруднено.