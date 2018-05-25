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Новости. Общество
06:40, 25 Мая 2018

На Древлянке сегодня срежут асфальт - ищите пути объезда

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В Петрозаводске на Древлянке 25 мая начнется ремонт участка дороги на пересечении Лососинского шоссе и Скандинавского проезда.

Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о начале ремонтных работ на Древлянке.

В период с 10 до 12 часов 25 мая организация-подрядчик будет производить фрезеровку асфальтобетонного покрытия в районе пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда. Планируется удаление 125 квадратных метров поврежденных фрагментов дорожного полотна.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что во время работы дорожно-ремонтной техники автомобильное движение по этому участку может быть затруднено.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2018-05-25 09:18:17
Ремонт шоссе на 125 кв.м. - это какие-то нанотехнологии.
Juniper59
2018-05-25 09:01:46
Остроумие наших ньюсмейкеров воистину не имеет границ. Господа, вы вообще карту города и конкретно это место на ней видели? "Ищите пути объезда" - это, простите, как?
Владимир
2018-05-25 08:25:43
125 квадратов? 125??? может ошибка, может 12500))))))))
Владимир
2018-05-25 08:05:21
125 квадратов? 125??? может ошибка, может 12500 квадратов)))))
Navicom Navicom
2018-05-25 07:38:47
Уже КСМ-овские самосвалы и панелевозы проехать не могут? Сделаем новую дорогу для них за счет города - пусть разбивают по новой?
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