На Дудя и Ивлееву подали в суд

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Истец требует взыскать с ответчиков по 50 миллионов рублей и обнародовать опровержение данных, озвученных в одном из интервью.
По предварительным данным, истец Бастаев требует опровержения сведений, которые были озвучены в интервью Юрия Дудя от 21 августа, когда героиней нового выпуска "ВДудь" стала ведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева.
Кроме того, истец требует взыскать с обоих по 50 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".
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