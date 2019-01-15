На Дудя и Ивлееву подали в суд

Истец требует взыскать с ответчиков по 50 миллионов рублей и обнародовать опровержение данных, озвученных в одном из интервью.

По предварительным данным, истец Бастаев требует опровержения сведений, которые были озвучены в интервью Юрия Дудя от 21 августа, когда героиней нового выпуска "ВДудь" стала ведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева.

Кроме того, истец требует взыскать с обоих по 50 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".