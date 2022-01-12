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На два района Карелии обрушится очень сильный снегопад

Новости. Погода
11:35, 13 Января 2022
фото: ТАСС / Евгений Курсков

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Сегодня, 13 января, МЧС предупредил об очень сильном снегопаде в двух районах республики.

По информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 13 января 2022 года местами по юго-восточным районам Карелии ожидается очень сильный снег.

Под действие опасного явления попадет 2 муниципальных района: Медвежьегорский и Пудожский.

Напомним, ранее в МЧС предупредили о надвигающейся на Карелию непогоде. Сегодня, 13 января, циклон принес в Карелию резкое потепление, снег и сильный ветер.

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