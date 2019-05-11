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Новости. Общество
13:00, 11 Мая 2019
фото: РИА Новости / Игорь Онучин

На федеральных трассах, проходящих через Карелию, ограничат движение

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Движение ограничат 11 мая из-за дорожных работ, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движени бдет огранчиено на двух трассах:

– Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 8.00 до 19.00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15-18 левая сторона ограничение скорости движения в направлении СПБ с 8.00 до 19.00, уборка смета в РП.

– А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола":

- км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 8.00 до 20.00, реверсивное движение, реконструкция а/д;
- км 6 ограничение скорости движения в сторону СПб с 8.00 до 20.00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 11-14 ограничение скорости движения в сторону СПб с 8.00 до 20.00, очистка разделительной полосы;
- км 2+300 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 8.00 до 20.00, ремонт СБО.

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