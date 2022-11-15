На ферме в Карелии родился теленок Лисенок

В фермерском хозяйстве Лахденпохского района родились два теленка.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Ольги Павловой

в поселке Микли родились телята. Их назвали Лисенок и Марго, сообщили в Минсельхозе Карелии.



«Малыши чувствуют себя хорошо и у них отличный аппетит», - говорится в сообщении министерства.



КФХ Ольги Павловой работает пять лет. Стартовали с гранта на поддержку начинающего фермера. На эти деньги был построен коровник, приобретена сельхозтехника.



По итогам 2021 года хозяйство стало победителем в республиканском конкурсе на звание «Лучшее фермерское хозяйство» среди производителей молока и мяса крупного рогатого скота.



В 2022 году Ольга Павлова награждена бронзовой медалью по итогам XXIV всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022».