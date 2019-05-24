На Фестиваль охотничьих традиций в Карелии можно доехать бесплатно

Бесплатные автобусы будут ждать желающих на площади Ленина 25 мая, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды предоставит бесплатный трансфер до Чалны, где уже в эту субботу, 25 мая, состоится Фестиваль охотничьих традиций.

Два автобуса отъезжают от площади Ленина в 11.20.

Посетители фестиваля смогут посмотреть, как жили в средневековой Кореле, пострелять из лука, попробовать себя в традиционных ремеслах.

В программе праздника - конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород.

Детей ждут квесты, мастер-классы, дог-шоу, деревянная мастерская, полоса препятствий.

Вход свободный.