На Фестиваль охотничьих традиций в Карелии можно доехать бесплатно

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Бесплатные автобусы будут ждать желающих на площади Ленина 25 мая, сообщили в Минприроды Карелии.
Минприроды предоставит бесплатный трансфер до Чалны, где уже в эту субботу, 25 мая, состоится Фестиваль охотничьих традиций.
Два автобуса отъезжают от площади Ленина в 11.20.
Посетители фестиваля смогут посмотреть, как жили в средневековой Кореле, пострелять из лука, попробовать себя в традиционных ремеслах.
В программе праздника - конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород.
Детей ждут квесты, мастер-классы, дог-шоу, деревянная мастерская, полоса препятствий.
Вход свободный.
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