На фестивале "Белые ночи Карелии" выступят музыканты из Москвы

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Концерт пройдет 23 мая в большом зале Карельской консерватории.
В Петрозаводске проходит XV Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Карелии".
В группе фестиваля "ВКонтакте" сообщается, что 23 мая в Петрозаводск приедут учащиеся Центральной музыкальной школы из Москвы.
Юные дарования выступят с концертом на сцене Карельской консерватории на ул. Ленинградской, 16.
Горожане смогут услышать звучание скрипок, фортепиано и виолончелей.
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