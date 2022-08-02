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На фестивале ГТО в Карелии определили самую спортивную семью

Новости. Спорт
08:00, 15 Августа 2022
фото: Центр спортивной подготовки Карелии

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Региональный этап Фестиваля ГТО среди семейных команд прошел в Петрозаводске в рамках Дня физкультурника.

Одним из ключевых событий празднования Дня физкультурника стал Региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд, который на республиканском стадионе «Спартак» торжественно открыли министр спорта Карелии Роман Голубев и заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.

Как пояснили в Центре спортивной подготовки Республики Карелия, в сдаче нормативов участвовали семьи, победившие на муниципальном этапе фестиваля в командном зачете: дети в возрасте 9-12 лет (II-III ступень комплекса ГТО), их родители (VI-VIII ступени комплекса ГТО), а также бабушки и дедушки (IX-X ступень комплекса ГТО).

В фестивалеприняли участие спортивные семьи из Петрозаводска, Пряжинского, Прионежского, Олонецкого, Лахденпохского и Кондопожского районов. Любители физкультуры и спорта разных возрастов и профессий сдали нормативы по подтягиванию на перекладине, прыжкам в длину, метанию мяча, бегу на 60 метров.

Любопытно, что взрослые участники фестиваля ГТО - мамы, папы, бабушки и дедушки не являются профессиональными спортсменами. Это медики, преподаватели, водители, которые начали сдавать нормативы вслед за детьми и внуками.

Победу одержала семья Лазарьковых-Овчинниковых из Прионежья. 


семья Лазарьковых-Овчинниковых

Второй результат в командном зачете у семьи Кононовых-Шишкиных из Олонецкого района.

На третьем месте – семья Ивановых из Кондопоги.

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