На фестивале ГТО в Карелии определили самую спортивную семью

Региональный этап Фестиваля ГТО среди семейных команд прошел в Петрозаводске в рамках Дня физкультурника.
Одним из ключевых событий празднования Дня физкультурника стал Региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд, который на республиканском стадионе «Спартак» торжественно открыли министр спорта Карелии Роман Голубев и заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.
Как пояснили в Центре спортивной подготовки Республики Карелия, в сдаче нормативов участвовали семьи, победившие на муниципальном этапе фестиваля в командном зачете: дети в возрасте 9-12 лет (II-III ступень комплекса ГТО), их родители (VI-VIII ступени комплекса ГТО), а также бабушки и дедушки (IX-X ступень комплекса ГТО).
В фестивалеприняли участие спортивные семьи из Петрозаводска, Пряжинского, Прионежского, Олонецкого, Лахденпохского и Кондопожского районов. Любители физкультуры и спорта разных возрастов и профессий сдали нормативы по подтягиванию на перекладине, прыжкам в длину, метанию мяча, бегу на 60 метров.
Любопытно, что взрослые участники фестиваля ГТО - мамы, папы, бабушки и дедушки не являются профессиональными спортсменами. Это медики, преподаватели, водители, которые начали сдавать нормативы вслед за детьми и внуками.
Победу одержала семья Лазарьковых-Овчинниковых из Прионежья.
Второй результат в командном зачете у семьи Кононовых-Шишкиных из Олонецкого района.
На третьем месте – семья Ивановых из Кондопоги.
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