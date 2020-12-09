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На финской границе выезжающим из Карелии будут делать тест на COVID-19

Новости. Общество
14:54, 10 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Из-за тревожной ситуации с коронавирусом в Карелии финские пограничники начнут проводить добровольное тестирование для пересекающих границу.

Как сообщает финская служба новостей Yle на контрольно-пропускном пункте Вартиус в Финляндии еще до Рождества начнут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование добровольно для пересекающих границу.

По словам офицера финской пограничной службы Йоуко Киннунена, количество пересечений границы сократилось на 90% по сравнению с годом ранее. Большинство пересекающих границу – водители грузовиков. На данный момент через Вартиус проезжает в сторону Финляндии около ста человек в сутки.

Ситуация с коронавирусом в Костомукше и республике Карелия на данный момент тревожная, поэтому уже в ближайшие дни на финском КПП начнут делать экспресс-тесты.

Пограничная охрана будет принимать решение о дальнейших действиях после получения результатов теста.

"Пограничник может отказать во въезде в страну, например, если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19", – сказал Киннунен.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-10 15:49:32
Не слишком верят финны российским тестам и справкам.
Ещё бы по российскому варианту, взять мазок и 15 дней ожидания результата. Сиди в машине или duty free, ожидай. Покидать нельзя, под угрозой штрафа!
кир
2020-12-10 14:58:38
Те взятки не берут?
Гость
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