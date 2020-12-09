На финской границе выезжающим из Карелии будут делать тест на COVID-19

Из-за тревожной ситуации с коронавирусом в Карелии финские пограничники начнут проводить добровольное тестирование для пересекающих границу.

Как сообщает финская служба новостей Yle на контрольно-пропускном пункте Вартиус в Финляндии еще до Рождества начнут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование добровольно для пересекающих границу.

По словам офицера финской пограничной службы Йоуко Киннунена, количество пересечений границы сократилось на 90% по сравнению с годом ранее. Большинство пересекающих границу – водители грузовиков. На данный момент через Вартиус проезжает в сторону Финляндии около ста человек в сутки.

Ситуация с коронавирусом в Костомукше и республике Карелия на данный момент тревожная, поэтому уже в ближайшие дни на финском КПП начнут делать экспресс-тесты.

Пограничная охрана будет принимать решение о дальнейших действиях после получения результатов теста.

"Пограничник может отказать во въезде в страну, например, если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19", – сказал Киннунен.