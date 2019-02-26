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Новости. Общество
18:00, 26 Февраля 2019
фото: Pixabay

На Форуме женщин Карелии расскажут о поддержке молодых матерей

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На площадке "Женщины и предпринимательство" в Петрозаводске 6 марта выступят представители бизнес-сообщества и власти.

По данным пресс-службы карельского правительства¸ о мерах, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, участникам форума расскажет замминистра экономического развития и промышленности Янина Свидская. Начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова, ведущий специалист отдела программ развития сельскохозяйственного производства Министерства сельского и рыбного хозяйства Сергей Варченя проинформируют о мерах поддержки, которые предлагаются в регионе для тех, кто решил организовать свое дело.

Планируется, что успешными историями открытия предпринимательской деятельности на площадке поделятся председатель правления Центра развития крестьянского труда "Кивачские пожни" Надежда Варлевская, индивидуальный предприниматель Юлия Шелемех, директор ООО "Лукоморье" Ольга Лукина, создатель детского центра "Крабли бумс" Лилия Грикопелец, директор ООО "Центр Костно-Суставной Патологии" Татьяна Лозовик, руководитель Фонда "Моя бабуля" Светлана Барташевич.

В Карелии действует несколько механизмов поддержки женского предпринимательства. Так, впервые с этого года по 200 тысяч рублей смогут получить претенденты, состоящие на учете в службе занятости населения, решившие предоставлять услуги по дневному уходу за детьми. Как правило, этим видом бизнеса занимаются именно женщины. Впервые женщины, имеющие несовершеннолетних детей, смогут претендовать на 200 тысяч рублей при организации предпринимательской деятельности, а также в качестве единственного учредителя ООО, АО или фермерского хозяйства.

Площадка "Женщины и предпринимательство" Форума женщин Карелии будет работать 6 марта с 13.00 до 15.30 в "Точке кипения" в Петрозаводске.

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