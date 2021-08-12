На фото Наташи Королевой из Калифорниим поклонники увидели Крым

Певица Наташа Королева выложила фото из Крыма, оставив подпись «Калифорния».

Поклонники российской певицы Наташи Королевой нашли природу Крыма на ее новых фотографиях из американского штата Калифорния. Снимки певица выложила на своей странице в Instagram, пишет «Лента.ру».

48-летняя исполнительница выложила фотографии в соцсеть с геометкой «Маунтин-Вью (Калифорния)». Если верить этой подписи, то Королева находится в небольшом городе в округе Санта-Клара. Однако поклонники певицы не поверили местоположению артистки, так как распознали место съемки — Белая скала Ак-Кая в Крыму.

Свое удивление они принялись высказывать в комментариях под постом. «Белую скалу ни с чем не спутать», «Какая Калифорния, Крым наш», «Вам не показалось, она в Крыму», — писали они.

Ранее мать певицы Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США, где она живет уже 30 лет. Она заявила, что получает государственные выплаты по старости, учитывая то, что она в этой стране никогда не работала. «Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей)».