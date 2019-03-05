На главной площади Петрозаводска пройдет Масленица

Масленица порадует петрозаводчан и гостей города блинами, "обжорными рядами" и веселыми затеями, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Кирова 10 марта в 12.00 развернется Масленичный городок. В центре будет установлен высокий столб, от верхушки которого "каруселью" протянутся вниз разноцветные ленты. Вокруг расположатся различные тематические площадки. Одна из них – "Блинный дворик", в котором пройдет гастрономический конкурс "Ай да блин!". Блины будут печь на углях и после конкурса угостят всех желающих.

Веселые забавы и аттракционы разместятся на "Молодецкой поляне". Организаторы приглашают горожан испытать себя в силе, ловкости, меткости, смекалке и сноровке. Разменной монетой праздника станут золотые "солнышки", которые можно будет заработать за участие в играх, конкурсах, состязаниях, викторинах. Накопленные "солнышки" пригодятся в "Солнечном аукционе", где будут разыграны суперпризы.

А начнется праздник ярким театрализованным прологом –выступлением детского фольклорного ансамбля "Северное сияние". Подхватит эстафету масленичных программ "Большой ENERGY хоровод" от радио ENERGY: ведущие проведут игры, раздадут призы, наградят лучших поваров. Завершится действо песенным "Прощенным кругом" от ансамбля русской песни "Катюша" и сжиганием чучела Масленицы в 15.00.