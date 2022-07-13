«На границе Финляндии и Карелии очередей не наблюдается, в магазинах туристов из России практически нет» (ФОТО)

Открытие границы с Финляндией не вызвало ажиотажа у жителей Карелии.

Жительница Петрозаводска поехала в Финляндию и прислала в «Столицу на Онего» фото пустых магазинов в Йоэнсуу.

«Я в Финляндии. На границе (пункт пропуска Вяртсиля) ни одного человека. Мы единственные в „Призме“ в Йоэнсуу из России», — написала в комментарии к фото петрозаводчанка.

Также наша читательница предположила, что отсутствие ажиотажа может быть вызвано тем, что у людей просто нет виз.

Отметим, что прием документов на визу в Финляндию ведется по записи. Желающих получить разрешение на выезд много, поэтому сегодня записывают всех на август.

Ранее сообщалось, 15 июля правительство РФ сняло ковидные ограничения и открыло туристам беспрепятственный выезд за границу.