На границе России и Финляндии закрылись все пункты пропуска

Единственный КПП на российско-финляндской границе — железнодорожный, на автомобиле за рубеж больше не выехать.

Хельсинки закрыл на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Финляндии. Эту информацию приводит РИА Новости.

С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был «Райя-Йоосеппи», расположенный в Арктике.

«Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска „Райя-Йоосеппи“ в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — говорится в заявлении.

Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на сухопутной границе между двумя странами, уточнили в пресс-службе.

По данным таможни Финляндии, единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.