На границе с Карелией остановлен пьяный соотечественник, ехавший из Финляндии на автомобиле

На пограничном пункте пропуска в Костомукше остановлен россиянин "под градусом" и такой же финн.

На пункте пропуска "Люття" 4 февраля пограничники остановили автомобиль живущего в Финляндии россиянина. Мужчина превысил допустимую норму алкоголя в 0,22 мг/л на 0,4 мг/л.

Чуть позже в этот же день в Суомуссалми недалеко от границы попался другой автомобилист, злоупотребивший спиртным.

Гражданин Финляндии был более пьян, чем предыдущий нарушитель, - в его крови обнаружили 0,47 мг/л алкоголя.

Как сообщает "Фонтанка.Fi", всего с начала года Пограничный отряд Кайнуу остановил шестерых водителей "под градусом", из них пятеро были гражданами России, один - Финляндии.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года был выявлен только один нарушитель, севший за руль нетрезвым.