Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии 19
11.11.2020 18:35
Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев 1
11.11.2020 23:30
Станция скорой помощи Петрозаводска ночью установила новый рекорд 2
Сегодня 08:35
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке 3
11.11.2020 19:10
Иностранные разведчики предупредили об угрозе мировой войны 6
11.11.2020 22:00
Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд 3
Сегодня 09:12

На границе с Карелией сотня полицейских ищет поджигателя, стрелявшего в сотрудника угрозыска

Новости. Общество
12:22, 12 Ноября 2020
фото: © Полиция Лодейного Поля
Загрузка...

Полицейские Лодейного Поля и главка по болотам ищут дерзкого молодого человека, кто умудрился дважды выстрелить в их коллегу из уголовного розыска.

По данным 47news, около 5 часов утра, 12 ноября в поселке Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области сотрудники уголовного розыска наткнулись на того, кого ждали с ночи. Засада была выставлена на подозреваемого, кто еще 1 ноября поджег УАЗ в соседней деревне. Полицейские имели информацию, что на этом история не кончится – теперь будут поджигать дом владельца автомашины.

Когда они увидели, как неизвестный пытается облить дом какой-то жидкостью, оперативники начали задержание. Сейчас в деталях трудно понять, как все пошло, но мужчина дважды выстрелил в одного из них. Причем старался: одна пуля задела бровь, вторая воткнулась в плечо. Оружие оказалось травматическое, но убежать он смог.

Раз так, то его пришлось искать уже с особым рвением. Кроме местных полицейских, местность прочесывают, прибывшие сотрудники патрульного полка ГУ МВД. По просьбе главка правительством Ленобласти предоставлены несколько вездеходов. Местность-то вокруг поселка – сплошные болота. Если не найдут в ближайшее время, то губернатор Дрозденко обещал для поисков дать вертолет.

Имя же разыскиваемого уже не секрет. Это 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Он уже с биографией – был под судом за самоуправство.

Полиция не против, если им позвонят с любой информацией по этому персонажу. Телефоны: 8(813)64-400-50; 8(999)045-31-50.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рядовой
2020-11-12 12:50:44
100.000 людей в год ,вчера в СМИ было, исчезают в стране бесследно,вернее их особо не ищут....
однозначно
2020-11-12 12:33:29
мочить в сортире
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»