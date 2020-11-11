На границе с Карелией сотня полицейских ищет поджигателя, стрелявшего в сотрудника угрозыска

Полицейские Лодейного Поля и главка по болотам ищут дерзкого молодого человека, кто умудрился дважды выстрелить в их коллегу из уголовного розыска.

По данным 47news, около 5 часов утра, 12 ноября в поселке Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области сотрудники уголовного розыска наткнулись на того, кого ждали с ночи. Засада была выставлена на подозреваемого, кто еще 1 ноября поджег УАЗ в соседней деревне. Полицейские имели информацию, что на этом история не кончится – теперь будут поджигать дом владельца автомашины.

Когда они увидели, как неизвестный пытается облить дом какой-то жидкостью, оперативники начали задержание. Сейчас в деталях трудно понять, как все пошло, но мужчина дважды выстрелил в одного из них. Причем старался: одна пуля задела бровь, вторая воткнулась в плечо. Оружие оказалось травматическое, но убежать он смог.

Раз так, то его пришлось искать уже с особым рвением. Кроме местных полицейских, местность прочесывают, прибывшие сотрудники патрульного полка ГУ МВД. По просьбе главка правительством Ленобласти предоставлены несколько вездеходов. Местность-то вокруг поселка – сплошные болота. Если не найдут в ближайшее время, то губернатор Дрозденко обещал для поисков дать вертолет.

Имя же разыскиваемого уже не секрет. Это 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко. Он уже с биографией – был под судом за самоуправство.

Полиция не против, если им позвонят с любой информацией по этому персонажу. Телефоны: 8(813)64-400-50; 8(999)045-31-50.