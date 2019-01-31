На границе с Карелией задержали мужчину с мясом лося

Житель Финляндии вез через границу "Вяртсиля" мясо лося без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Мужчина вез собой лосятину в полиэтиленовых пакетах без маркировки общим весом 2,9 кг, не имея при этом ветеринарного сертификата страны-экспортера и разрешения Россельхознадзора на ввоз сырой продукции животноводства.

Со слов путешественника, лосятину он забыл выложить из машины, отправляясь в поездку.

Мясо было возвращено владельцем на территорию Финляндии. Мужчина получил штраф.