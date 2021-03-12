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На границе с Россией еще ни одного приезжающего в Финляндию не отправили на обязательный коронатест

Новости. Общество
16:40, 13 Марта 2021
фото: Pyry Sarkiola / Yle
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Пересекающим МАПП только рекомендуют пройти тест, если у них нет при себе справки о негативном результате теста на коронавирус или свидетельства о том, что они в течение последних шести месяцев переболели COVID-19.

Отказавшихся от коронатеста могут также направить на обязательный тест по распоряжению Регионального управления государственной власти (AVI). Как сообщает Региональное управление Южной Финляндии, решений по обязательным коронатестам еще не принято, пишет служба новостей Yle.

Отказавшегося от коронатеста можно направить на обязательное медицинское обследование, что на практике означает коронатест.

Запрос на проведение обязательного теста направляют здравоохранительные органы муниципалитета или муниципального объединения.

"Врач-инфекционист оценивает состояние приезжего. Если человек отказывается от теста, врач может, например, для начала назначит ему карантин", - объясняет Анне Хиири.

Если врач посчитает, что карантина недостаточно, он может связаться по телефону или электронной почте с AVI и попросить отправить человека на тест. Для этого нужно иметь базовые сведения о человека и основания, почему необходимо принять такое решение.

Региональное управление государственной власти Южной Финляндии ужесточило в марте требования по коронатестам для пересекающих границу. Тогда муниципальное объединение соцздрава Кюменлааксо и регион соцздрава Южной Карелии заявили, что здравоохранительные органы не имеют права направлять человека на обязательный тест до изменения закона об инфекционных заболеваниях.

Правительство подготовило изменения в закон об инфекционных заболеваниях. Согласно законопроекту, право направлять человека на обязательное тестирование, которое пока что имеют только региональные власти, будет предоставлено также врачам-инфекционистам, работающим в муниципалитетах и медицинских округах. Ожидается, что данное изменение вступит в силу в начале апреля.

Напомним, что Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля.

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